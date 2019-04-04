Состоялся первый "привязанный прыжок" новой ракеты SpaceX: видео

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В дальнейшем тест-ракета будет совершать "прыжки" на высоту до пяти километров. В ночь на сегодня был проведен дебютный "привязанный" запуск.

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Американские любители космоса побывали около полигона SpaceX Илона Маска в Бока-Чика, штат Техас, сняв на видео запуск двигателя новой тест-ракеты частной космической компании - уже не на стенде, а на стартовой площадке.

"Короткий" испытательный вариант Starship, носящий название Starhopper, включил двигатель и несколько секунд жег метан. Ракета была закреплена на грунте, поэтому тест проведен без взлета.

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"Starhopper завершил привязанный прыжок. Все системы в норме", - написал в Twitter Маск.

На таком аппарате инженеры отрабатывают технологии взлета, посадки, удержания равновесия и прочее - все в рамках наземных и суборбитальных тестов VTOL.

Фото: teslarati.com

Смотрите также: Маск показал собранную ракету Starship: реальное фото из Техаса

Орбитальная версия Starship будет гораздо выше и изящнее представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией. По ссылке — сравнение различных ракет проекта.

В ноябре 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Видео: NASASpaceFlight Videos, @LabPadre

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Теги: spacex, космос, ракета, испытание, starship, starhopper
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