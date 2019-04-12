Последнее, что увидел разбившийся на Луне израильский зонд: фото

Примечание: финальные секунды "жизни" зонда — с 36:40 на видео выше.
Первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet частной компании SpaceIL вчера, за полтора часа до Дня космонавтики, разбился при посадке на Луну в северной части региона Море ясности.
За считанные секунды до столкновения с поверхностью зонд успел отправить на Землю последнее фото, которое представлено ниже.
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Фото: twitter.com/EladRatson
Как видно по телеметрии, спуск проходил штатно до высоты в 149 метров, на которой основной двигатель внезапно отключился и случилась аварийная перезагрузка бортового компьютера. Аппарат не успел включиться и упал на поверхность. Связь была потеряна в 22:23 по Киеву.
"Мы достигли Луны, но аппарат разбился", - сообщили в миссии.
Финальные данные:
Тем не менее, Beresheet стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность, даже если не одним куском. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который наблюдал на процессом посадки, пообещал, что "через два-три года мы туда вернемся".
"И хотя NASA сожалеет об окончании миссии без успешной лунной посадки, мы поздравляем SpaceIL, израильскую аэрокосмическую отрасль и государство Израиль с невероятным достижением по отправке первой частной миссии на лунную орбиту. Каждая попытка достичь новых рубежей дает нам возможность учиться, приспосабливаться и прогрессировать. Я не сомневаюсь, что Израиль и SpaceIL будут продолжать исследовать", - написал в блоге директор NASA Джеймс Брайденстайн.
Ниже - предпоследний снимок с Beresheet, высота - 22 км:
Beresheet был запущен 22 февраля 2019 года с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стоимость проекта — менее $100 млн. Его полет занял 47 дней: аппарат преодолел 6,5 млн км.
Проект начинался как часть конкурса Google Lunar XPrize, организаторы которого в 2010 году предложили $30 млн призовых за лучший (и бюджетный) лунный проект. Несмотря на то, что конкурс так ничем и не завершился, SpaceIL приняла решение продолжить разработку своей миссии с привлечением капитала частных инвесторов. Первоначальный бюджет проекта был в пределах $10 млн, однако за восемь лет он вырос почти в 10 раз.
Одним из основных условий получения приза от GLXP было перемещение аппарата по поверхности Луны. Создатели Beresheet решили задачу просто: вместо конструирования лунохода они оснастили модуль двигателями, которые используют для одиночного "прыжка" примерно на 500 м.
Как стало известно сегодня, команда SpaceIL все же получит премию Moonshot Award в размере $1 млн.
Палитра эмоций, когда стало известно, что что-то пошло тне так:
Видео: SpaceIL