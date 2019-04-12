Последнее, что увидел разбившийся на Луне израильский зонд: фото

Примечание: финальные секунды "жизни" зонда — с 36:40 на видео выше.

Первый израильский посадочный лунный аппарат Beresheet частной компании SpaceIL вчера, за полтора часа до Дня космонавтики, разбился при посадке на Луну в северной части региона Море ясности.

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За считанные секунды до столкновения с поверхностью зонд успел отправить на Землю последнее фото, которое представлено ниже.

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Фото: twitter.com/EladRatson

Как видно по телеметрии, спуск проходил штатно до высоты в 149 метров, на которой основной двигатель внезапно отключился и случилась аварийная перезагрузка бортового компьютера. Аппарат не успел включиться и упал на поверхность. Связь была потеряна в 22:23 по Киеву.

"Мы достигли Луны, но аппарат разбился", - сообщили в миссии.

Финальные данные:

Тем не менее, Beresheet стал первым частным аппаратом, который облетел Луну и попал на ее поверхность, даже если не одним куском. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, который наблюдал на процессом посадки, пообещал, что "через два-три года мы туда вернемся".

"И хотя NASA сожалеет об окончании миссии без успешной лунной посадки, мы поздравляем SpaceIL, израильскую аэрокосмическую отрасль и государство Израиль с невероятным достижением по отправке первой частной миссии на лунную орбиту. Каждая попытка достичь новых рубежей дает нам возможность учиться, приспосабливаться и прогрессировать. Я не сомневаюсь, что Израиль и SpaceIL будут продолжать исследовать", - написал в блоге директор NASA Джеймс Брайденстайн.

Ниже - предпоследний снимок с Beresheet, высота - 22 км: