Провал миссии. Израильский зонд разбился при посадке на Луну

Фото: SpaceIL

Первый посадочный модуль Израиля Beresheet разбился при посадке на Луну. На LIGA.net шла трансляция этого события.



Аппарат разбился на вертикальной скорости 134 м/с и горизонтальной - около 1 км/с. Судя по всему, он потерян безвозвратно.

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Присутствовавший в это в вермя в центре управления полетами премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сказал: "Ну, если ничего не получилось - пробуем снова".

Последние переданные данные телеметрии зонда

Сегодня состоялся заключительный и самый критический этап путешествия первого посадочного модуля Израиля Beresheet на Луну. Почти 200-килограммовый аппарат компании SpaceIL, который уже находился на эллиптической орбите вокруг естественного спутника Земли, начал примерно двухчасовый спуск на поверхность.

Аппарат планировалось посадить на равнине моря Ясности на видимой стороне Луны где-то между посадочными площадками миссий NASA Apollo-15 и Apollo-17 (ближе к последней).

В случае успешного прилунения Израиль стал бы четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем. Кроме того, Beresheet был бы первым частным космическим аппаратом землян на Луне.

Beresheet был запущен 22 февраля 2019 года во Флориде с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Стоимость проекта — менее $100 млн.