Сегодня на Луну сядет израильский аппарат компании SpaceIL: видео

Сегодня примерно в 23:00 по киевскому времени начнется заключительный и самый критический этап путешествия первого посадочного модуля Израиля Beresheet на Луну. Почти 200-килограммовый аппарат компании SpaceIL, который уже находится на эллиптической орбите вокруг естественного спутника Земли, начнет примерно двухчасовый спуск на поверхность.

Аппарат собираются опустить на равнине моря Ясности на видимой стороне Луны где-то между посадочными площадками миссий NASA Apollo-15 и Apollo-17 (ближе к последней).

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Спуск начнется с высоты 25 км над Луной за 800 км от места посадки. На высоте 1 км начнется вертикальное снижение.

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В случае успешного прилунения Израиль станет четвертой страной, которая совершила посадку на спутнике Земли: вслед за США, бывшим СССР и Китаем. Кроме того, Beresheet будет первым частным космическим аппаратом землян на Луне.

Лунный модуль по форме напоминает стол примерно 1,5 м в высоту и 2 м в ширину:

Beresheet начинался как часть конкурса Google Lunar XPrize, организаторы которого в 2010 году предложили $30 млн призовых за лучший (и бюджетный) лунный проект. Несмотря на то, что конкурс так ничем и не завершился, SpaceIL приняла решение продолжить разработку своей миссии с привлечением капитала частных инвесторов. Первоначальный бюджет проекта был в пределах $10 млн, однако за восемь лет он вырос почти в 10 раз.

Одним из основных условий получения приза от GLXP было перемещение аппарата по поверхности Луны. Создатели Beresheet решили задачу просто: вместо конструирования лунохода они оснастили модуль двигателями, которые используют для одиночного "прыжка" примерно на 500 м.

Beresheet был запущен 22 февраля 2019 года во Флориде с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Приборы аппарата будут измерять магнитное поле (там находится одна из лунных магнитных аномалий), а данными, в том числе высококачественным снимками и видео, Иерусалим поделится с NASA.

Стоимость проекта — менее $100 млн.

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Видео, фото и иллюстрации: SpaceIL