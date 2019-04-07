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07.04.2019, 23:28

Зонд Beresheet сделал первый маневр на орбите Луны и прислал фото

Зонд Beresheet сделал первый маневр на орбите Луны и прислал фото - Фото
Фото: SpaceIL

Посадка зонда на Луну запланирована на 11 апреля

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Израильский космический аппарат Beresheet совершил первый успешный маневр на эллиптической орбите Луны. Об этом сообщает SpaceIL, которая построила аппарат.

Отмечается, что зонд сделал новые фото с орбиты.

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"Двигатель Beresheet работал 271 секунду и сжег 55 кг топлива, снижается при этом с 10400 км до 750 км от Луны", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что все приборы работали нормально и синхронно.

Посадка Beresheet на Луну запланирована на 11 апреля.

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Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

В ночь на 19 февраля Луна приблизилась максимально близко к Земле - на расстояние 356 тысяч километров. Через несколько часов после этого она вошла в фазу полнолуния, и жители многих стран наблюдали явление суперлуния - самого яркого в этом году.

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Теги: Израиль, космос, Луна, зонд, Beresheet
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