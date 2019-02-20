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20.02.2019, 11:02

Суперлуна взошла над Землей: как это было - фото со всего мира

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Войдя в фазу полнолуния и приблизившись к Земле на минимальное расстояние, Луна казалась больше и ярче, чем обычно

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В ночь на 19 февраля Луна приблизилась максимально близко к Земле - на расстояние 356 тысяч километров. Через несколько часов после этого она вошла в фазу полнолуния, и жители многих стран наблюдали явление суперлуния - самого яркого в этом году.

Небесное шоу прошло над Северной и Южной Америкой, в некоторых частях Западной Европы и Северной Африки. Украинцы этой ночью также могли полюбоваться суперлунием.

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В 2019 году будет еще одно суперлуние 19 марта, но Луна будет меньше - спутник подойдет на расстояние 359 тысяч километров.

Ближе к Земле, чем сегодня, Луна подойдет в следующий раз только 24 декабря 2026 года. Но самую яркую Луну в 21 веке ожидают 6 декабря 2052 года.

Фото: ЕРА

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Теги: Луна, фотографии, суперлуние, снежная луна
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