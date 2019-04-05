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05.04.2019, 11:32

Прорыв Израиля в космосе: стали в ряд с США, Китаем и СССР

Прорыв Израиля в космосе: стали в ряд с США, Китаем и СССР - Фото
Фото: unsplash.com

Израиль приблизился к тому, чтобы стать четвертой страной, посадившей аппарат на спутник Земли

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Первый израильский лунный зонд Beresheet успешно совершил важный маневр на пути к посадке на спутник нашей планеты, выйдя на орбиту вокруг него. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Ожидается, что Beresheet сядет на поверхность Луны 11 апреля.

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"Таким образом, Израиль станет четвертым государством после США, России и Китая, посадившим аппарат на Луну. Кроме того, в случае успешной посадки израильский модуль станет первым в истории частным аппаратом, достигнувшим поверхности другого небесного тела", - отмечается в сообщении.

Фото: SpaceIL

Проектом занимается некоммерческая организация SpaceIL.

Лунный зонд должен изучить магнитное поле спутника Земли; он также несет на борту израильский флаг.

Фото: SpaceIL

Beresheet был запущен 22 февраля с мыса Канаверал во Флориде с помощью ракеты-носителя Falcon 9 частной американской компании SpaceX. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия.

В ночь на 19 февраля Луна приблизилась максимально близко к Земле - на расстояние 356 тысяч километров. Через несколько часов после этого она вошла в фазу полнолуния, и жители многих стран наблюдали явление суперлуния - самого яркого в этом году.

Смотрите также: NASA засекло китайский аппарат на обратной стороне Луны: фото

 

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Теги: Израиль, Луна, космос, луноход
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