Безос показал "Голубую Луну" для высадки на спутник Земли: видео

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Будущее человечества - в космической экспансии по Солнечной системе и у других звезд, заявил на презентации основатель Blue Origin Джефф Безос

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В Вашингтоне презентовали прототип космического аппарата для полета на Луну, разработанный частной американской компанией Blue Origin. О посадочном модуле для прилунения на закрытом для всех, кроме СМИ и работников отрасти, мероприятии рассказал глава компании Джефф Безос.

Аппарат носит название Blue Moon, он способен доставить на поверхность Луны от 3,6 до 6,5 тонн грузов, в том числе экипаж. Грузоподъемность показанного на презентации в натуральную величину макета аппарата - нижний предел (3,6 т).

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Для этого модуля компания создает двигатель BE-7 тягой до 40 кН с возможностью сильнейшего дросселирования: он работает на жидких кислороде и водороде. Тест-прожиг намечен на лето. После завершения испытаний двигатель будет доступен для продажи другим компаниям для использования в космосе и на посадочных платформах.

На крыше Blue Moon можно будет расположить луноход, который затем спустят на канатах на поверхность.

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Модуль разрабатывали с 2016 года. Вероятно, на траекторию к Луне его будет выводить создаваемая компанией Безоса ракета-носитель тяжелого класса New Glenn.

Полное видео выступления Безоса:

По словам Безоса, "будущее человечества - в космической экспансии по Солнечной системе и у других звезд". Для начала люди создадут инфраструктуру на Луне, чтобы отработать первые навыки проживания вне Земли.

Видео: Blue Origin

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Теги: nasa, Луна, космос, джефф безос, blue origin, посадочный модуль, blue moon, be-7
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