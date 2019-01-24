Появился другой ракурс мягкой посадки ракеты Blue Origin: видео

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Вчерашний старт многоразовой New Shepard был четвертым с использованием этой конкретной ракеты/ступени — с минимальным ее ремонтом между полетами

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Вкладывающий средства в развитие космических технологий американский миллиардер Джефф Безос показал, как со стороны выглядит мягкая посадка многоразовой ракеты New Shepard, которую его компания Blue Origin собирается использовать для туристических полетов на высоту примерно 100 км.

23 января New Shepard совершила 10-й полет: в капсуле были не люди или манекены, а различная научная аппаратура NASA. Ее и маршевую ступень по-отдельности контролируемо вернули на Землю.

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"Идеальный день. У New Shepard теперь 10 последовательных успешных запусков, 9 подряд успешных приземлений ступени, 3 удачных теста системы аварийного спасения и 11 успешных посадок капсулы для экипажа (включая тест САС на старте)", - пишет бизнесмен.

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"Шаг за шагом мы приближаемся к пилотируемому полету. И все знания, который мы при этом добываем, будут использованы также и в New Glenn. Сегодня с надел свои счастливые ботинки, но, думаю, на самом деле это невероятная команда Blue Origin (сработала на успех)", — добавил миллиардер.

Фото: instagram.com/jeffbezos

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли. 18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, который совершил суборбитальный полет.

Двигатель BE-3 (Blue Engine 3) работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов. Затем ступень отделяется от капсулы и самостоятельно садится при помощи двигателя.

Рассчитанная на 6 пассажиров кабинка еще какое-то время летит по инерции вверх, достигая линии Кармана (условная граница между атмосферой и космосом, около 100 км) и выходя за нее, после чего совершает посадку на парашютах.

С первых космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет богатейший человек мира Джефф Безосприобрела 770 кв. км земли в штате Техас. В 2015 году впервые успешно спустили РН и капсулу.

Видео: @Джефф Безос

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Теги: космос, запуск, ракета, джефф безос, blue origin, new shepard, посадка
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