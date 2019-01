Появился другой ракурс мягкой посадки ракеты Blue Origin: видео

Вкладывающий средства в развитие космических технологий американский миллиардер Джефф Безос показал, как со стороны выглядит мягкая посадка многоразовой ракеты New Shepard, которую его компания Blue Origin собирается использовать для туристических полетов на высоту примерно 100 км.

23 января New Shepard совершила 10-й полет: в капсуле были не люди или манекены, а различная научная аппаратура NASA. Ее и маршевую ступень по-отдельности контролируемо вернули на Землю.

#NewShepard flew 8 @NASA research & technology payloads to space today. It’s great to be part of the @NASA team. #NewShepard’s reusability is lowering launch costs — so students, scientists and entrepreneurs can explore new ways to use space to benefit Earth #NS10 pic.twitter.com/OhqmW9b5Sd