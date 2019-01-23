NASA заменило астронавта в экипаже первого полета Starliner: фото

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Майкл Финк - полковник ВВС США в отставке. Он сносно разговаривает по-русски и немного по-японски. Женат, трое детей.

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В экипаже испытательного полета американского космического корабля Boeing CST-100 Starliner, который состоится позднее в 2019 году, изменения: вместо назначенного ранее Эрика Боу, исключенного из группы по медицинским соображениям, в команду зачислен Майкл Финк. Об этом сообщили в NASA.

"Он немедленно начнет подготовку вместе с двумя другими астронавтами NASA - Николь Манн и Кристофером Фергюсоном, которые назначены в миссию Boe-CFT в августе 2018 года", - пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

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Для Финка это будет уже четвертый полет. Астронавтом он стал в 1996 году, и с той поры провел на орбите больше полугода в качестве научного специалиста экспедиции МКС-9 и командира МКС-18.

Эдвард Майкл Финк (фото - пресс-служба NASA Johnson)

В мае 2011 года он установил рекорд суммарной продолжительности космических полетов для астронавтов США - 382 дня: случилось это в ходе предпоследнего полета шаттла "Индевор". Сейчас рекордсмен - Пегги Уитсон: она пробыла на орбите почти 666 суток.

У Финка за плечами - 10 выходов в открытый космос общей продолжительностью почти 49 часов. Имеет опыт работы за бортом как в американских, так и российских скафандрах.

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Теги: nasa, космос, мкс, boeing, испытание, астронавт, starliner, Майкл Финк
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