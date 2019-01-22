200 рассветов за $9,5 млн: в США проектируют космический отель

В ближайшие два года частная американская компания Orion Span намерена построить орбитальную станцию, которая в первую очередь будет космическим люкс-отелем. Об этом рассказал канал CNN.
Гостиница на высоте около 320 км над Землей будет в одном из модулей орбитального комплекса Aurora Station.
Объем герметичных отсеков станции — около 160 кубометров.
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Как указывают авторы проекта, каждый турист должен будет раскошелиться на $9,5 млн за 12 суток в космосе.
Туристам обещают невесомость, наблюдение за Землей из космоса, около двух сотен рассветов, а также участие в некоторых научных экспериментах.
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Чтобы попасть на станцию, кандидату придется не только выложить круглую сумму в долларах США, но и пройти трехмесячный курс подготовки.
Стартап-компания Orion Span ищет спонсоров, чтобы те выкупили часть Aurora Station.
Впервые о частной космической станции авторы идеи объявили в марте 2018 года. Ее отдельные модули планируют построить и протестировать в Хьюстоне.
Видео: Orion Span