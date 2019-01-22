Новая космическая гонка: Европа задумала миссию на Луну

Совместное предприятие европейской компании Airbus и французской группы Safran, ArianeGroup, заключило годичный контракт с Европейским космическим агентством (ESA) об изучении возможности лунной миссии. Ее к 2025 году намерены отправить на Луну ради добычи реголита, пишет пресс-служба ArianeGroup.

"...Чтобы отметить 50-летие первых шагов человека на Луне", — подчеркнули в компании (см. видео этой миссии NASA выше, - ред.).

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Реголит, он же лунный грунт, — это неслоистый, рыхлый, разнозернистый обломочно-пылевой слой, достигающий толщины нескольких десятков метров. Состоит из обломков изверженных пород, минералов, стекла, метеоритов и брекчий ударно-взрывного происхождения, сцементированных стеклом.

Из него в будущем можно будет добывать воду и кислород, а это, в свою очередь, позволит людям обеспечить как автономное проживание колонии на Луне, так и создать мощности для производства топлива, необходимого для миссии в глубоком космосе.

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В рамках изучения возможности такой миссии ArianeGroup/Arianespace объединили усилия с немецким стартапом PTScientists, который создает проект лунного посадочного модуля, и бельгийской компанией Space Applications Services, разрабатывающей оборудование для наземного контроля, коммуникаций и сопутствующих сервисов.

"Таким образом, этот на 100% европейский инновационный консорциум мог бы предоставлять услуги для всей миссии, от запуска до доставки на Луну всех необходимых грузов", - пишут в ArianeGroup.

Для достижения желаемого ESA может использовать транспортные возможности разрабатываемой ракеты-носителя Ariane 6 в конфигурации с четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями. Она сможет доставлять на Луну до 8,5 тонн груза за раз.

Ранее о намерении вернуться и закрепиться на Луне заявили в NASA.

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