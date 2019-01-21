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21.01.2019, 09:11

Компания Пола Аллена Stratolaunch отказалась от создания ракет

Компания Пола Аллена Stratolaunch отказалась от создания ракет - Фото
Иллюстрация: пресс-служба Stratolaunch Systems

СМИ полагают, что это решение связано, вероятно, с тем, что Аллен сам финансировал компанию, и после его смерти у Stratolaunch - проблемы с деньгами

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Частная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems, основанная миллиардером Полом Алленом, решила закрыть проекты по разработке своих аппаратов для заброски грузов на орбиту. Кроме того, прекращается работа по созданию собственного ракетного двигателя PGA, пишет со ссылкой на источники в компании ресурс GeekWire.

За несколько месяцев до смерти Аллена в прошлом октябре Stratolaunch Systems объявили, что создадут собственные ракеты для воздушного старта - MLV и MLV Heavy. Кроме того, компания работала над водородным двигателем PGA и гиперзвуковыми ракетопланами - Hyper-A и Hyper-Z.

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Все эти разработки теперь заморожены.

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В Stratolaunch Systems подсчитали, что дешевле и эффективнее будет использовать для этих целей ракету Pegasus XL разработанную Orbital ATK (ныне упразднена, структурно перешла в Northrop Grumman Innovation Systems). За один полет своего самолета-носителя в компании хотят поднимать до трех ракет Pegasus XL.

С другой стороны, Pegasus XL - довольно недешевая ракета для своего класса (ценник запуска - до $40 млн), и потому будущее Stratolaunch Systems сейчас находится под вопросом.

Системы воздушного старта также разрабатывает конкурент Аллена - миллиардер Ричард Брэнсон со своей Virgin Galactic.

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Теги: Stratolaunch, Пол Аллен, технологии, космос, ракета, космоплан, MLV Heavy, PGA, ракетоплан
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