Самый длиннокрылый самолет в мире почти взлетел на тестах: видео

Частная аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems миллиардера Пола Аллена провела очередные испытания самолета Stratolaunch с наибольшим в мире размахом крыла - 117,3 м. Соответствующая видеозапись опубликована в YouTube-канале компании.

9 января на тест-пробежке с максимальной скоростью (превышение которой приводит к отрыву передних шасси летательного аппарата от поверхности) прототип проверили на устойчивость на взлетно-посадочной полосе, испытав работу элеронов, спойлеров и рулей высоты.

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Stratolaunch разогнали до 119 узлов (около 220 км/ч). Чтобы взлететь, этому самолету нужно 3,7 км ВПП.

Дебютный полет может состояться "в ближайшее время", заверили разработчики.

У самолета пустой массой 227 тонн (с полной загрузкой - 590 т) и длиной фюзеляжей 72,5 метра - шесть реактивных двигателей. Stratolaunch будет использоваться для запуска с высоты около 10 км над уровнем моря на скорости в 850 км/ч ракет-носителей, которые крепятся по центру между двумя кабинами, и не предназначен для перевозки пассажиров.

Создатели аппарата считают, что их система вывода на орбиту ракет с небольшими (до 450 кг) спутниками может значительно удешевить подобные программы.

Системы воздушного старта также разрабатывает конкурент Аллена - миллиардер Ричард Брэнсон со своей Virgin Galactic.

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