Старт необычной ракеты Blue Origin миллиардера Безоса: трансляция

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Ракета New Shepard для туристических суборбитальных полетов имеет утолщенный вид и несет наверху капсулу для пассажиров с огромными иллюминаторами

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Завтра, 23 января ориентировочно в 17:00 по Киеву, частная компания Blue Origin американского миллиардера Джеффа Безоса намерена в 10-й раз запустить в окрестности линии Кармана многоразовую ракету-носитель New Shepard.

В отличие от двух прошлых испытательных полетов (раз и два), сейчас весь "трюм" будет забит научно-исследовательской аппаратурой: NASA по своей программе Flight Opportunities Program выкупило все место в пассажирской капсуле.

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В декабре старт переносили дважды — из-за погоды и проблемы с наземной инфраструктурой. Время запуска будет уточняться в течение суток.

Капсулу и маршевую ступень ракеты контролируемо вернут на Землю.

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Среди аппаратуры — техника и материалы для 9 экспериментов как по государственным программам США, коммерческим разработкам, так и для академических исследований в условиях микрогравитации.

Подробно том, что на борту ракеты миссии NS-10, написано на английском языке здесь, и более кратко - здесь.

Поехали! (нажмите, чтобы увеличить):

New Shepard - система для коммерческих суборбитальных полетов, состоит из одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Работает полностью автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с земли.

18-метровая ракета названа в честь Алана Шепарда — первого американского астронавта, который совершил суборбитальный полет.

Прошлые девять полётов: 

Двигатель BE-3 (Blue Engine 3) работает на водороде и кислороде. В ходе 110-секундного полета он развивает тягу до 490 килоньютонов. Затем ступень отделяется от капсулы и самостоятельно садится при помощи двигателя.

Рассчитанная на 6 пассажиров кабинка еще какое-то время летит по инерции вверх, достигая линии Кармана (условная граница между атмосферой и космосом, около 100 км) и выходя за нее, после чего совершает посадку на парашютах.

Подробнее о New Shepard можно почитать здесь.

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Разработка системы начата в 2006 году. Для собственного космодрома компания, которой владеет богатейший человек мира Джефф Безосприобрела 770 кв. км земли в штате Техас. В 2015 году впервые успешно спустили РН и капсулу.

Перемога (фото — пресс-служба Blue Origin):

Основатель Amazon и Blue Origin заявил, что инвестирует "еще больше" в проект космического туризма, который "будет доступен каждому". Также он собирается предложить NASA и ESA совместными усилиями колонизировать Луну.

С первых космических туристов будут брать по $200-300 тысяч за радость 10-минутного полета на суборбитальную высоту.

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Теги: nasa, космос, исследование, запуск, ракета, джефф безос, трансляция, blue origin, new shepard
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