Земля в туче космического мусора: что летает на орбите - видео

Европейское космическое агентство показало, насколько человечество с началом космической эры загрязнило околоземное пространство. Опубликованная анимация показывает различные типы объектов и их размеры.

Данные об обломках размером более 10 см данные поступают из Каталога космического наблюдения США, а изображение мусора размерами менее 10 см основано на статистической модели от ESA.

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Сейчас на орбите находится около 5500 объектов размерами больше 1 метра, под 35 000 - больше 10 см (из них только 2000 активных спутников), более 900 000 объектов - крупнее 1 см, и за 130 млн обломков - от 1 мм.

Посмотреть через стереоскопические очки:

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