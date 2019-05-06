Астрономы показали изображение Вселенной с квадриллионами звезд

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Хотя это самое детальное изображение космического пространства, оно охватывает лишь полградуса неба: это половина ширины пальца на вытянутой руке

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Аэрокосмическое управление США скомпоновало фотографии звездного неба от орбитальной обсерватории Hubble за 16 лет ее работы: в результате получилось наиболее подробное на сегодня изображение видимой для нас Вселенной. Об этом пишет пресс-служба NASA.

Было использовано почти 7500 снимков, на которых зафиксированы более 265 000 галактик, причем некоторые из них возрастом под 13,3 млрд лет. То есть, эти звездные скопления образовались всего лишь спустя 500 млн лет после Большого взрыва.

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Изображение включает в себя результаты работы 31 программ "Хаббла", который в общей сложности наблюдал этот участок небосвода более 250 дней.

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Это фото содержит примерно в 30 раз больше галактик, чем прежний "самый подробный" снимок.

Светимость самых "тусклых" из удаленных галактик на полученном изображении - в 10 млрд раз меньше той, которую способен увидеть невооруженный человеческий глаз.

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На видео выше NASA показало, как за мизерным участком пространства на этом фото "скрываются" тысячи и миллионы галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд.

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Это составное фото занимает всего только 0,5 градуса небосвода: это половина ширины указательного пальца на расстоянии вытянутой руки. Такие же относительные размеры на небосводе имеет полная Луна.

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Теги: nasa, космос, галактика, hubble, вселенная
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