Rocket Lab запускает на орбиту "Этот забавный кактус": трансляция

Сегодня, 4 мая в 09:00 по киевому времени, в Новой Зеландии намерены запустить ракету Electron частной компании Rocket Lab с тремя космическими аппаратами на борту.

Зажигание должно произойти ровно в 09:00 по Киеву (на местности будет 18:00).

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Старт — с 50-тонной бетонной площадки LC-1 на самом южном крае полуострова Махия, который находится на восточном побережье Северного острова страны.

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У команды будет четырехчасовое стартовое окно, чтобы осуществить запуск. Если что-то пойдет не так, Rocket Lab могут переносить старт миссии STP-27RD еще 13 дней.

Это шестой запуск Rocket Lab. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга", пятый — DARPA R3D2.



Миссия, как это принято в компании, названа оригинально: "Это забавно выглядящий кактус" (That’s a Funny Looking Cactus). Причина объясняется просто: американский город Альбукерке расположен в пустынной местности с кактусами, и как раз там находится здание Программы космических испытаний (Space Test Program) - сателлитной организации ВВС США, которая разрабатывает миссии, закупая аппараты для выполнения инновационных экспериментов.

STP также обеспечивает специализированные службы запуска, полеты на МКС, контрейлерные перевозки и заброску грузов-попутчиков.

STP стоит за системой GPS и другими прорывными технологиями, без которых невозможно представить современную жизнь.

В рамках этой миссии STP сотрудничает с Подразделением оборонных инноваций — другой сателлитной организации Пентагона, созданной для максимально оперативного использования армией США новых коммерческих технологий.

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Полезная нагрузка миссии — рекордная в истории Rocket Lab (180 кг): в нее входит три аппарата демонстрационных технологий: SPARC-1, Falcon ODE и Harbinger. В таком порядке они "отчалят" от разгонного блока Curie и будут размещены на низкой околоземной орбите.

Space Plug and Play Architecture Research CubeSat-1 (SPARC-1)

Крупный кубсат (формат 6U) на платформе типа Plug and Play собран в центре COSMIAC университета Нью-Мехико. Это совместный эксперимент военных США и Швеции, который позволит проверить новые возможности миниатюризации авионики. США протестируют реконфигурируемый программный радиоприемопередатчик, а Швеция — камеру для программы ситуационного наблюдения в космосе.

Falcon Orbital Debris Experiment (Falcon ODE)

Мини-спутник габаритами 1 куб. дециметр и весом не более 1,33 кг (формат 1U). Эксперимент спонсируется Академией ВВС США, цель — проверка наземных систем отслеживания объектов в космосе. На орбите аппарат выпустит два стальных "шарикоподшипника" как радиолокационные и оптические цели для проверки ситуационного наблюдения с Земли, в том числе посредством замеров изменения плотности атмосферы.

Harbinger

Основной "пассажир" на ракете. Коммерческий мини-спутник весом 150 кг, который собрали в York Space Systems по заказу армии США. Он должен продемонстрировать, что экспериментальная спутниковая платформа S-CLASS (и небольшие спутники в целом) может удовлетворить потребности Пентагона.

Аппарат несет радар с синтезированной апертурой в Х-диапазоне (сантиметровые волны): он сможет предоставлять военным данные наблюдения поверхности Земли c разрешением до 10 м в любое время, независимо от облачного покрова.

Всего на миссию (от зажигания до размещения Harbinger) уйдет 54 минуты.

Ракета

Electron разработана для коммерческой заброски в космос нано- и мини-спутников. Двухступенчатая ракета-носитель сверхлегкого класса высотой 17 м и диаметром 1,2 м оборудована девятью напечатанными по 3D-технологии Rutherford — первыми двигателями с электронасосом на ракете для вывода на орбиту.

На маршевой ступени двигатели расположены октасеткой — так же, как и "Мерлины" на Falcon 9 у SpaceX. Еще один "Резерфорд" — на второй ступени.

Несущий корпус ракеты и топливные баки формируются из углепластика.

Всё готово:

Пустой "Электрон" весит всего 1,2 тонны, а заправленный керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн. Он может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту.

В компании говорят, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.

До конца года Rocket Lab собираются осуществить еще 16 миссий (не считаю этой), причем в начале осени запланирован первый запуск с новой площадки LC-2 в штате Вирджиния (США).

Патч этой миссии (почти все фото выше кликабельны):