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03.05.2019, 09:27

Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фото

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Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фото
Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фото
Без Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фотоБез Маленького принца. Безжизненные пейзажи астероида Бенну: фото

Возвращения станции на Землю ожидают в 2023 году: она сбросит нам капсулу с пробами грунта

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Межпланетная станция OSIRIS-REx уже ровно пять месяцев вращается вокруг околоземного астероида Бенну: она туда добралась после двух лет пути, преодолев около 2 млрд км. Около глыбы в далеком космосе зонд сделал множество фото ее поверхности, как с расстояния в десятки километров, так и с нескольких сотен метров.

На этих фото размер средней глыбы/обломка или камня, который явно выделяется на снимках - от 1 до 20 метров.

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В тех местах зонд будет оставаться еще около полутора лет, изучая астероид при помощи пяти инструментов.

В какой-то момент станция сблизится с космическим объектом и при помощи 3,35-метрового щупа возьмет пробу грунта: пыль и фрагменты породы весом около 60 грамм.

Бенну по форме похож на астероид Рюгу, около которого сейчас работает японский зонд Hayabusa-2.

8 сентября 2016 года ракета Atlas V компании United Launch Alliance вывела OSIRIS-REx (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer) на траекторию к Бенну — углеродному околоземному астероиду спектрального класса В из группы "аполлонов".

Фото: asteroidmission.org

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Теги: nasa, космос, астероид, OSIRIS-REx, Бенну
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