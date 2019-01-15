Зонд NASA установил два рекорда около астероида Бенну: видео

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Еще никогда космический аппарат не был на орбите такого мелкого объекта, причем на настолько низкой орбите, как OSIRIS-REx

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Автоматическая межпланетная станция OSIRIS-REx, которая вот уже две недели находится на орбите у околоземного астероида Бенну, установила два исторических рекорда. Об этом пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Во-первых, аппарат находится на расстоянии около одной мили (если точнее — 1,75 км) от астероида: никакой зонд ранее не имел настолько низкой орбиты для изучения космического объекта. В мае 2016 года станция "Розетта" была на расстоянии около 7 км от центра кометы Чурюмова-Герасименко.

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Эта дистанция от Бенну необходима, чтобы зонд был четко закреплен около него: притяжение астероида составляет всего одну пятимиллионную часть от земного. Период вращения вокруг Бенну — целых 62 часа за виток.

Во-вторых, Бенну стал самым маленьким космическим объектом, на орбите которого был закреплен зонд.

В феврале OSIRIS-REx начнет подбираться к астероиду все ближе, чтобы сделать серию высококачественных снимков едва ли не каждого сантиметра его поверхности, а летом 2020 года пройдет так близко, что "чиркнет" по поверхности и возьмет пробу грунта. На Землю образец будет доставлен в сентябре 2023-го.

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Сейчас аппарат, который со дня запуска пролетел примерно 2,2 млрд км в космосе, находится на расстоянии около 103 млн км от Земли.

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Теги: nasa, наука, рекорд, космос, исследование, астероид, орбита, Бенну
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