В космосе разглядели чудовищный гравитационный волчок: видео

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Астрономы заметили быструю прецессию в системе V404 Cygni и впервые в истории увидели, как черная дыра "вращает" ближайшее пространство-время

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Австралийские ученые во время наблюдений за черной дырой V404 Cygni, которая постепенно поглощает вещество звезды-компаньона, заметили у нее аномальные джеты: струи выбрасываемого "из центра" вещества в течение короткого периода постоянно меняют направление. То есть, они не "выстреливают" из полюсов черной дыры строго в одном направлении, как это обычно происходит у "нормальных" дыр, пишут ученые в вестнике ICRAR.

У астрономов есть гипотеза, что не так с бинарной системой V404 Cygni.

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Они полагают, что лучше всего феномен объясняется тем, что во вращение черной дыры вовлечено ближайшее пространство-время.

"Это одна из самых экстраординарных черных дыр, с которыми мы когда-либо сталкивались. Как и многие другие такие объекты, она питается от расположенной рядом звезды, затягивая ее газ и формируя аккреционный диск материи, который вращается и "падает" к ней. А вот что необычно, так это, как мы считаем, что диск и сама черная дыра "разболтаны" относительно друг друга. Похоже, это заставляет внутреннюю часть диска болтаться, словно замедляющийся волчок, и из-за этого джеты разлетаются в разные стороны", - рассказал ведущий автор исследования Джеймс Миллер-Джонс.

По теории относительности Эйнштейна, чрезвычайно массивные вращающиеся объекты вроде черных дыр могут вовлекать во этот процесс ближайшее окружение. Такой эффект Лензе-Тирринга более известен как "увлечение инерциальных систем отсчета".

Ось вращения черной дыры в V404 Cygni несколько смещена относительно плоскости орбиты звезды-компаньона; из-за этого происходит деформация внутренней части аккреционного диска.

По мере приближения к горизонту событий вращение диска ускоряется, а сам он становится плотнее и горячее. А джеты вылетают либо от внутреннего диска, либо почти от горизонта событий, и такая деформация направляет их в разные стороны.

Система V404 Cygni с черной дырой, которая массивнее Солнца в девять раз, находится примерно в 7800 световых годах в направлении созвездия Лебедя. Звезда-компаньон имеет массу около 70% от солнечной.

Аккреционный диск V404 Cygni - примерно 10 млн км в ширину, однако сильное искривление затрагивает только несколько тысяч километров.

Наблюдения производили благодаря массиву из 10 радиотелескопов по США, соединенных в Very Long Baseline Array. Это фактически образует радиотелескоп габаритами с Северную Америку. Примерно так недавно было получено изображение "тени" черной дыры - впервые в истории.

Исследователи сделали 103 "фото", каждое длиной около 70 секунд, и объединили их затем в один ролик.

Видео и иллюстрации: пресс-служба ICRAR

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Теги: наука, космос, исследование, черная дыра, гравитация
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