Запуск военного спутника с экспериментальной технологией: стрим

В ночь на 25 марта, в 01:36 по киевому времени, в Новой Зеландии состоится запуск легкой ракеты Electron частной космической компании Rocket Lab со спутником Управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США.

В случае отсутствия проблем с погодой, техникой и персоналом зажигание состоится ровно в 01:36 по Киеву — на 50-тонной бетонной площадке LC-1 на самом южном крае полуострова Махия, который находится на восточном побережье Северного острова.



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В это время там будет почти полдень — старт обещает быть зрелищным.

У команды будет четырехчасовое стартовое окно, чтобы запустить ракету, если будут проволочки.

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Подрядчик исследовательской миссии R3D2 (Radiofrequency Risk Reduction Deployment Demonstration) от DARPA — американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corporation. В проекте участвуют Trident Systems (софт и радиомодуль), Blue Canyon Technologies (платформа) и MMA Design (антенна).

Экспериментальный военный аппарат испытает новую технологию связи при помощи отражательных антенн для мини-спутников. Если все пройдет хорошо, она "революционизирует коммуникации и заложит основу космо-Интернета", считают в Пентагоне.

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Когда спутник выведут на запланированную низкую околоземную орбиту, он развернет специально подготовленную каптоновую (полиимидную) мембрану с диаметром 2,25 м.

Ее используют для демонстрации того, что даже самые маленькие аппараты в космосе могут нести с собой большую развертываемую антенну, необходимую для поддержки широкополосной связи.

Спутник R3D2 — единственный пассажир этого космического рейса в один конец: вес и габариты аппарата не оставляют альтернативы. Его название перекликается с именем дроида R2D2 из киновселенной "Звездных войн".

Это пятый запуск Rocket Lab. Первый полет назывался "Это тест", второй — "Все еще тестируем", третий — "Пора за дело", четвертый — "Это для Пикеринга".

Патч-эмблема миссии:

Electron разработана для заброски в космос миниатюрных коммерческих спутников. Двухступенчатая ракета высотой 17 м и диаметром 1,2 м собрана частично из углеродных композитов и оборудована 10 двигателями Rutherford (9 на маршевой ступени, 1 — на разгонном блоке).

Пустая ракета весит всего 1,2 тонны, а заправленная керосином и жидким кислородом — около 12,5 тонн.

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Ракета может выводить до 150 кг грузов на солнечно-синхронную орбиту (500 км) и до 250 кг на низкую опорную орбиту.

Ракета миссии R3D2; нажмите, чтобы увеличить (фото — kevinjamesng.com):

В компании заверяют, что нижняя цена запуска — $4,9 млн.

В будущем Rocket Lab хотят выйти на один старт в неделю, но пока что до этого крайне далеко.

Предстартовое утро:

DARPA была создана в ответ на запуск СССР первого спутника в 1958 году с задачей сохранить военные технологии США передовыми. Это Управление отвечает за разработку новых технологий для использования в интересах армии США. Широкой общественности оно больше известно по роликам с различными роботами Boston Dynamics.

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