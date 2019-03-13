Toyota показала концепт "лендкрузера" для работы Луне: видео

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Внутри лунного транспортного средства астронавты смогут находиться без скафандров - в салоне будет комфортная температура, давление и состав воздуха

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Автоконцерн Toyota вместе с Японским агентством космических исследований рассматривают идею создания управляемого экипажем ровера для возможной лунной миссии JAXA и партнерских программ. Анимационный ролик с концептом пилотируемого лунохода выложен на сайте японского автопроизводителя.

Видео впервые показали вчера участникам проходящего в Токио Международного симпозиума космических исследований, на котором среди прочего обсуждалось участие Японии в международном проекте окололунной станции.

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Похожий на массивный внедорожник луноход хотят оснастить системой жизнеобеспечения с запасом автономности в несколько дней: внутри салона два астронавта (именно столько там будет кресел для пилотов) смогут снять скафандры.

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"Прочности" системы жизнеобеспечения также хватит для того, чтобы вывезти в безопасное место четыре человека, если случится какая-то внештатная ситуация.

Расположенные по бокам современные топливные элементы обеспечат транспортному средству около 10 000 км хода. Шестиколесный космический "лендкрузер" будет питаться также от боковых солнечных панелей. 

Габариты ровера - 6 х 5,2 х 3,8 метра, внутри него будет до 13 квадратных метров площади.

Никаких конкретных сроков разработки и создания лунохода речь не идет - идея пока лишь на стадии обсуждения.

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Теги: Луна, космос, автопром, Toyota, jaxa, ровер, луноход
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