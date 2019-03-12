Глубоко в космосе будет создана новая обитаемая станция: схемы

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Международный проект "Врата" предполагает конструирование космической станции для полетов людей на Луну, Марс и другие удаленные пункты назначения

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Совет стран, которые опекаются функционированием Международной космической станции, одобрил идею создания еще одного обитаемого комплекса, но в тысячу раз дальше от Земли, чем МКС. Проект Gateway (Врата) - это станция, которая послужит сначала плацдармом для полетов на Луну, а затем и перевалочным пунктом на этом и других межпланетных маршрутах.

Такие планым озвучил вчера, 11 марта, директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

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Основная нагрузка по созданию комплекса ложится на NASA и Европейское космическое агентство (ESA). Также в проекте участвует Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), Канадское космическое агентство (CSA) и Роскосмос. Ведомства других стран, возможно, присоединятся позднее.

К проекту привлечены коммерческие компании.

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Начало сооружения станции в космосе запланировано на 2022 год. Дебютный пилотируемый полет к Gateway на многоразовом корабле Orion, который будет выводить на траекторию создаваемая сейчас ракета-носитель Space Launch System, намечен на 2024-й, а новая высадка на Луну - не ранее конца 2020-х.

Астронавты смогут находиться там до трех месяцев.

Концепт Gateway от NASA (нажмите, чтобы открыть большую схему)...

...и от ESА:

"Вместе мы готовы отправить людей дальше в Солнечную систему, чем когда-либо ранее. Лунные "Врата" - следующий значительный шаг исследований человечества", - заявили в ESA.

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Раннее проект предполагал, что 40-тонная станция будет вращаться вокруг Луны, однако, как пишет пресс-служба ЕSA, ее разместят "дальше от Земли, чем МКС - но не на лунной орбите".

NASA уточняет: Gateway будет перемещаться между различными орбитами в зависимости от нужд.

"Как домик высоко в горах, станция будет убежищем и местом для накопления ресурсов для астронавтов на пути к более далеким пунктам назначения. Также она станет станцией связи (между Землей, Луной и другими объектами, - ред.) и, возможно, базой для научных исследований", - заявили в NASA.

Примечание: на видео выше о Gateway речь идет с 29-й минуты записи.

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Теги: nasa, Луна, Марс, космос, Gateway, станция, видео, esa, jaxa, роскосмос, Джеймс Брайденстайн, Врата, CSA
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