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06.03.2019, 15:59

У астронавтов на орбите появился плюшевый член экипажа: фото

У астронавтов на орбите появился плюшевый член экипажа: фото - Фото
Плюшевая "Земля" перед стартом ракеты (фото - Илон Маск/Twitter)

Экипаж МКС регулярно выкладывает в соцсетях фотографии с плюшевой "Землей", которую им прислали с планеты сотрудники SpaceX

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Американские астронавты на Международной космической станции оставили манекен Рипли на борту Crew Dragon, однако забрали к себе второго неодушевленного пассажира тест-рейса многоразового корабля компании SpaceX - плюшевую игрушку в виде Земли. Ее запустили в космос как "сверхвысокотехнологический индикатор невесомости".

Астронавт NASA Энн Макклейн использует игрушку как фотомодель в различных рабочих и не очень ситуациях на орбитальной станции.

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Давид Сен-Жак (рука сверху) открывает люк на Crew Dragon:

На борту космического корабля SpaceX рядом с Рипли:

"Второй день "Земли" на МКС начался рано, но ему понравилось, что даже в космосе утро начинается с кофе, - пишет она, выкладывая снимок игрушки рядом с порцией напитка. - После этого у него с Давидом (Сен-Жак - канадский член экипажа, - ред.) была тренировка экстренного использования противогаза. В случае маловероятной утечки аммиака у нас на борту будут считанные секунды, чтобы обезопасить себя".

"После этого мы поработали за компом", - добавила она.

Также автронавт написала, что игрушка "составила мне компанию в примерке скафандра" - в условиях невесомости рост человека увеличивается до 5 см.

"Да, приятель, это твоя мама Земля. Она прекрасна, правда?" - пишет Макклейн в подписи к фото:

Фото: пресс-служба NASA, микроблоги астронавтов

В пятницу, 8 марта, корабль Crew Dragon отшвартуется от МКС и спустя несколько часов приводнится в Атлантическом океане у берегов американского штата Флорида. LIGA.net покажет трансляцию этого первого с истории SpaceX события.

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Теги: spacex, космос, земля, мкс, фоторепортаж, crew dragon, игрушка, Давид Сен-Жак, энн маклейн
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