Корабль SpaceX отчаливает от МКС и летит на Землю: трансляция

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Сегодня командам частной компании SpaceX и государственного ведомства NASA предстоит выполнить заключительный этап испытательного полета Crew Dragon

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8 марта в 09:31 утра по киевскому времени многоразовый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершает первую тест-миссию, отстыкуется от Международной космической станции.

Спустя пять часов (примерно в 14:30) начнется его сведение с орбиты, которое ориентировочно в 15:45 закончится приводнением в Атлантическом океане неподалеку от восточного побережья американского штата Флорида.

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Весь этот процесс будет транслироваться вместе с включениями из центра управления миссиями NASA.

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Вчера, 7 марта в 19:39, астронавты задраили люк на Crew Dragon, который пробыл на орбите в соединенном с "атмосферой" состоянии около четырех суток. В целом корабль рассчитан на 210-дневное пребывание на МКС.

Со станции он увезет около 150 кг различных грузов.

После приводнения судно Go Searcher поднимет космический корабль на борт и доставит его в порт.

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SpaceX модернизировали парашютную систему в сравнении с той, которая используется для грузовых миссий, для пущей надежности и безопасности экипажа.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоится, по предварительным данным, в июле. На борту будут двое астронавтов NASA — Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Илон Маск c Хёрли и Бенкеном (фото — NASA):

2 марта 2019 года ракета Falcon 9 вывела на траекторию к Международной космической станции многоразовый корабль Crew Dragon для пилотируемых миссий, который на следующий день успешно с ней стыковался. На этот раз на борту не было людей - только увешанный датчиками манекен Рипли и плюшевая игрушка "Земля".

5 марта в порт Канаверал американского штата Флорида пришла автономная морская площадка с закрепленной на ней маршевой ступенью, которая мягко села на нее после запуска ракеты. Falcon 9 и Crew Dragon - разработки компании SpaceX Илона Маска.

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Теги: nasa, spacex, космос, видео, мкс, crew dragon
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