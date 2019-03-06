В порт Флориды приплыла "горелая" ступень ракеты Маска: видео

Вчера, 5 марта, в порт Канаверал американского штата Флорида пришла автономная морская площадка частной космической компании SpaceX Илона Маска с закрепленной на ней маршевой ступенью Falcon 9, которая мягко села на нее после запуска ракеты 2 марта.

Соответствующие видео размещают в соцсетях любители космоса.

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Эта ракета утром 2 марта вывела на траекторию к орбитальной станции в рамках первого тест-полета многоразовый космический корабль Crew Dragon для пилотируемых миссий.

На этот раз на борту был только манекен Рипли и плюшевая игрушка.

3 марта корабль успешно состыковался с Международной космической станцией.

Данная маршевая ступень была использована уже три раза, и, судя по внешнему виду, будет применяться при запусках и далее.

Оцените размеры ступени, которая мягко садится на платформу, на фоне людей:

Ступень вблизи (фото - instagram.com/_tom.cross_ и instagram.com/pacalin):

Видео: USLaunchReport и SpaceFlight Insider