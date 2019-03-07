Российская ракета для туристов будет летать на спирте

Иллюстративное фото: пресс-служба Роскосмоса

Ракета для суборбитальных полетов туристов, которую с площадки в Нижегородской области РФ хотят запускать в компании КосмоКурс, будет летать на спирте. Об этом рассказал российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС гендиректор проекта Павел Пушкин.

"В качестве окислителя - жидкий кислород, в качестве горючего - этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку", - сказал он.

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Пушкин заявил, что проблем с воровством этанола "возникнуть не должно" - склад будет охраняться.

КосмоКурс по аналогии с ракетой New Shepard американской компании Blue Origin разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов: экипаж из шести человек и одного инструктора будет забрасываться на высоту около 200 км.