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07.03.2019, 06:48

Российская ракета для туристов будет летать на спирте

Российская ракета для туристов будет летать на спирте - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Роскосмоса

Гендиректор компании-разработчика ракеты для туристических полетов не исключил "баловство" сотрудников этиловым спиртом со склада

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Ракета для суборбитальных полетов туристов, которую с площадки в Нижегородской области РФ хотят запускать в компании КосмоКурс, будет летать на спирте. Об этом рассказал российскому пропагандистскому ресурсу ТАСС гендиректор проекта Павел Пушкин.

"В качестве окислителя - жидкий кислород, в качестве горючего - этиловый спирт, который в разведенном виде мы знаем как водку", - сказал он.

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Пушкин заявил, что проблем с воровством этанола "возникнуть не должно" - склад будет охраняться. 

КосмоКурс по аналогии с ракетой New Shepard американской компании Blue Origin разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных коммерческих туристических полетов: экипаж из шести человек и одного инструктора будет забрасываться на высоту около 200 км.

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Теги: туризм, космос, запуск, ракета, спирт, роскосмос, сколково, КосмоКурс
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