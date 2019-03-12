Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
12.03.2019, 08:09

Илон Маск: Украина сыграла главную роль в космонавтике СССР

Илон Маск: Украина сыграла главную роль в космонавтике СССР - Фото
Илон Маск (фото - ЕРА)

Основатель SpaceX отреагировал на слова собеседника о том, что после распада СССР РФ "не совершила революции и использует старое советское наследие"

Реклама
Реклама

По мнению главы компании SpaceX Илона Маска, в мире пока еще нет равных действующему российскому ракетному двигателю, однако в развитии космической отрасли СССР и, соответственно, РФ "главную роль" сыграла Украина. Соответствующий твит он разместил незадолго перед отстыковкой корабля Crew Dragon от МКС и его приземлением.

Один из пользователей соцсети написал под заявлением бизнесмена о "лучшем из ныне использующихся двигателей", что (со слов Маска) "великолепное российское ракетостроение" происходит из ракетостроения СССР, которое, в свою очередь, зиждется на работах украинских ученых и инженеров.

Реклама

Реагируя на заявление собеседника о том, что "за 28 лет последних лет Россия не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", глава SpaceX написал: "Украина действительно сыграла основную роль".

Вчера на брифинге в штаб-квартире NASA директор ведомства Джеймс Брайденстайн назвал сроки возвращения людей на Луну. Также речь шла о строительстве нового форпоста человечества в космосе - в 1000 раз дальше от Земли, чем МКС.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Илон Маск, Украина, ссср, космос, ракета, инженер, двигатель
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 