NASA определилось со сроками возвращения людей на Луну: видео

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Нынешний лунный слоган NASA звучит так: "Отправимся на Луну, чтобы закрепиться там". Первыми на спутнике закрепятся роботы, и только затем - люди.

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Астронавты США вернутся на поверхность Луны в течение 10 лет - до 2028 года. Об этом в своем выступлении вчера, 11 марта, заявил директор Аэрокосмического управления США Джеймс Брайденстайн.

Во время новой лунной миссии экипаж корабля Orion сможет оставаться на поверхности естественного спутника Земли до недели. Это значительно превышает сроки пребывания там астронавтов по программе Apollo в 1960-1970 годах.

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Опубликованный на сайте Аэрокосмического управления США проект бюджета ведомства на следующий год предусматривает $10,7 млрд на продолжение процесса создания главных систем для отправки людей "на Луну и за ее пределы" — ракеты SLS, корабля Orion, наземной и орбитальной структур, и прочего.

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Кроме того, $363 млн NASA просит на программу развития транспортных средств коммерческими партнерами. Сюда входит конструирование "большого аппарата для доставки на Луну сначала грузов, а потом и астронавтов".

Брайденстайн подчеркнул, что полученный при полетах к Луне опыт - как прежний, так и будущий, NASA использует для разработок пилотируемых миссий на Марс.

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Пробные коммерческие миссии на Луну, по словам директора NASA, начнутся уже в этом году. Что конкретно он имел ввиду, Брайденстайн не уточнил.

Помимо того промо-ролика, который выше, NASA выпустила еще несколько аналогичных:

За 53 года космической эры человечество побывало только на одном астрономическом объекте - Луне. Первым аппаратом на ее поверхности в январе 1966 года стала советская станция Луна-9, а в июле 1969-го туда ступили американцы - Нил Армстронг и Эдвин Олдрин.

Спецпроект о возобновленной лунной миссии NASA и намерении отправиться на Марс можно посмотреть здесь.

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Теги: SLS, nasa, Луна, космос, видео, ролик, orion, Джеймс Брайденстайн, лунная миссия
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