"Нефритовый заяц" с модулем переспали вторую ночь на Луне

"Юйту-2" на Луне (фото - пресс-служба CNSA)

Луноход "Юйту-2" и посадочный модуль зонда "Чанъэ-4" успешно пережили вторую ночь на обратной стороне Луны, вышли из режима спячки и снова собирают данные. Об этом сообщил главный конструктор этой лунной программы У Вэйжэнь из Китайского национального космического управления, пишет агентство Синьхуа.

Неподвижный модуль проснулся утром 1 марта, а ровер сделал это на сутки раньше.

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Если выдержит оборудование, "Чанъэ-4" должен проработать полгода. А вот второй "Нефритовый заяц", возможно, "умрет" в начале апреля. У CNSA надеются, что запас прочности позволит аппаратам проработать намного дольше проектного срока.

По словам У Вэйжэня, Китай постепенно откроет собранные по этой программе данные всему миру, чтобы внести вклад в мирное использование человечеством космоса и содействовать созданию "сообщества единой судьбы человечества".

"Надеемся, что в будущем к программе исследования космоса присоединится больше стран мира", - сказал он.

Китай надеется еще до конца года стать третьей страной после США и бывшего СССР, которая получила образцы грунта с Луны, а уже в 2020-м планирует запустить первый зонд к Марсу.

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7 декабря 2018 года ракета-носитель "Чанчжэн-3B" унесла аппарат к Луне. 1200-килограммовый модуль впервые в истории успешно приземлился на обратную сторону Луны (кратер фон Кармана в бассейне Южного полюса Айткен) и показал ее фото, а затем и видео.

После посадки 3 января аппарат 10 земных суток фотографировал поверхность Луны, вырастил ростки хлопчатника (которые потом замерзли) и выпустил луноход.

"Чанъэ-4" - продолжение программы "Чанъэ-3", в ходе которой пять лет назад на Луну доставили луноход "Юйту". Ровер третьей миссии вскоре после выезда "в поля" заглох и работал только в неподвижном режиме. Он стал первым за последние 40 лет луноходом: до него был советский "Луноход-2", который проработал на поверхности Луны четыре месяца в январе 1973 года.