Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция

Завтра, 22 марта в 03:50 ночи по Киеву, компания Arianespace при помощи ракеты-носителя Vega планирует запуск итальянского спутника PRISMA с инновационной системой мониторинга поверхности Земли.

Согласно плану, с пускового комплекса ELA-1 на космодроме Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) ракета должна взлететь точно в указанное время всего с 953,5 кг груза, из которых 879 кг — это вес спутника с топливом (830 кг без гидразина).

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С момента старта до отделения спутника от платформы носителя пройдет 54 минуты 8 секунд.

Пресс-буклет миссии VV14 доступен на английском языке в формате PDF.

Старт, полёт и размещение спутника будут выглядет так:

PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) будет на пять лет закреплен на солнечно-синхронной орбите (высота 614,8 км, наклонение 97.851°) с повторным циклом на 430 витке — это 29 суток.

Один виток спутник будет делать за 99 минут. Его позиционирование обеспечат гидразиновые двигатели и гироскопы.

Габариты спутника — 1,75 x 1,54 x 3,4 метра, мощность — от 350 до 700 Вт, рабочая частота — 9,6 ГГц.

Ценность аппарата — в мониторинге по двум методам: с гиперспектральным сенсором и панхроматической камерой. То есть, визуальная картинка будет обогащена еще и данными о химико-физическом составе снятых объектов ландшафта.

Зона первостепенного интереса находится в пределах 180°З — 180°В (долгота) и 70°Ю — 70°С (широта).

Ежедневно спутник будет делать до 223 снимков, за раз охватывая квадрат 30х30 км с гиперспектральным разрешением до 30 м. Разрешение панхроматической камеры выше — 5 м на пиксель. Непрерывная съемка возможна на полосе длиной до 1800 км.

Полученные данные будут использоваться для экологического наблюдения за лесами, водными ресурсами, деградацией почв и стихийными бедствиями, мониторинга посевов и управления другими ресурсами. Также возможно применение и в военной сфере в качестве спутника-шпиона.

Заказчик — Итальянское космическое агентство, оператор — миланская дочка евротехнокорпорации OHB, а узлы спутника собирали на мощностях совместных предприятий Leonardo и Thales Alenia Space.

Все техническое подробности о PRISMA доступны на английском языке здесь.

Одноразовая четырехступенчатая Vega длинной 30 и диаметром 3 метра предназначена для вывода спутников массой 300—2000 кг на полярные круговые низкие орбиты. Стартовая масса ракеты — 137 тонн. Почти за семь лет все 13 запусков были успешными.

Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина (двигатель для 4-й ступени РД-843, разработанный в КБ Южное и собранный на Южмаше).

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