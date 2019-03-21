Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Украине нужно развивать технологии и искать новые рынки: вскоре Европейское космоагентство заменит двигатель РД-843 на более экологичный немецкий

Реклама
Реклама

Завтра, 22 марта в 03:50 ночи по Киеву, компания Arianespace при помощи ракеты-носителя Vega планирует запуск итальянского спутника PRISMA с инновационной системой мониторинга поверхности Земли.

Согласно плану, с пускового комплекса ELA-1 на космодроме Куру во Французской Гвиане (Южная Америка) ракета должна взлететь точно в указанное время всего с 953,5 кг груза, из которых 879 кг — это вес спутника с топливом (830 кг без гидразина).

Реклама

Читайте также: Маск: Украина сыграла главную роль в космонавтике СССР

С момента старта до отделения спутника от платформы носителя пройдет 54 минуты 8 секунд.

Пресс-буклет миссии VV14 доступен на английском языке в формате PDF.

Старт, полёт и размещение спутника будут выглядет так:

PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) будет на пять лет закреплен на солнечно-синхронной орбите (высота 614,8 км, наклонение 97.851°) с повторным циклом на 430 витке — это 29 суток.

Один виток спутник будет делать за 99 минут. Его позиционирование обеспечат гидразиновые двигатели и гироскопы.

Габариты спутника — 1,75 x 1,54 x 3,4 метра, мощность — от 350 до 700 Вт, рабочая частота — 9,6 ГГц.

Ценность аппарата — в мониторинге по двум методам: с гиперспектральным сенсором и панхроматической камерой. То есть, визуальная картинка будет обогащена еще и данными о химико-физическом составе снятых объектов ландшафта.

Зона первостепенного интереса находится в пределах 180°З — 180°В (долгота) и 70°Ю — 70°С (широта).

Ежедневно спутник будет делать до 223 снимков, за раз охватывая квадрат 30х30 км с гиперспектральным разрешением до 30 м. Разрешение панхроматической камеры выше — 5 м на пиксель. Непрерывная съемка возможна на полосе длиной до 1800 км.

Полученные данные будут использоваться для экологического наблюдения за лесами, водными ресурсами, деградацией почв и стихийными бедствиями, мониторинга посевов и управления другими ресурсами. Также возможно применение и в военной сфере в качестве спутника-шпиона.

Заказчик — Итальянское космическое агентство, оператор — миланская дочка евротехнокорпорации OHB, а узлы спутника собирали на мощностях совместных предприятий Leonardo и Thales Alenia Space.

Все техническое подробности о PRISMA доступны на английском языке здесь.

Одноразовая четырехступенчатая Vega длинной 30 и диаметром 3 метра предназначена для вывода спутников массой 300—2000 кг на полярные круговые низкие орбиты. Стартовая масса ракеты — 137 тонн. Почти за семь лет все 13 запусков были успешными.

Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина (двигатель для 4-й ступени РД-843, разработанный в КБ Южное и собранный на Южмаше).

Смотрите также: Четкая работа автоматики корабля SpaceX перед стыковкой: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, запуск, ракета, трансляция, южное, южмаш, arianespace, vega, PRISMA
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция
Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция
Взрыв на химзаводе в Китае: шестеро погибших - видео
Взрыв на химзаводе в Китае: шестеро погибших - видео
В Ираке затонул паром: погибли 40 человек - видео
В Ираке затонул паром: погибли 40 человек - видео
Продовольствие Курс на экспорт. Кто поддерживает валютный баланс Украины
Чем грозит Украине запрет РФ на экспорт нефти для Беларуси
ТЭК Чем грозит Украине запрет РФ на экспорт нефти для Беларуси
На Запад: зачем Украине энергомост с Европой. Разбор Liga.net
ТЭК На Запад: зачем Украине энергомост с Европой. Разбор Liga.net
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция
Ракета с двигателем из Днепра выводит спутник PRISMA: трансляция
Взрыв на химзаводе в Китае: шестеро погибших - видео
Взрыв на химзаводе в Китае: шестеро погибших - видео 18:04
В Ираке затонул паром: погибли 40 человек - видео
В Ираке затонул паром: погибли 40 человек - видео 16:33
Выборы-2019. Как печатают рекордный избирательный бюллетень: фото
Выборы-2019. Как печатают рекордный избирательный бюллетень: фото 15:32
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 