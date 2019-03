Четкая работа автоматики корабля SpaceX перед стыковкой: видео

В сети появилось ускоренное видео финальных метров перед стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, благодаря которому можно отчетливо видеть выверенную работу бортовой автоматики управления и контроля полета. Ролик разместил в Twitter пользователь Cameron Byers.

На кадрах видно аккуратное приближение корабля к стыковочному модулю и работа его корректировочных двигателей (визуальные "пшики" по периметру), которые плавно меняют положение Crew Dragon по отношению к МКС.

Смотрите также: 54 года назад Леонов впервые в мире вышел в космос: VR-ролик 360°

Отметим, что все эти маневры происходят на скорости около 7,6 км/с относительно поверхности Земли.

Edited a sped-up video of the DM-1 Dragon 2 docking. Really shows how active the guidance software is while at the 20m hold point. @NASASpaceflight @ChrisG_NSF @elonmusk #spacex #nasa pic.twitter.com/PAtxvLax5r