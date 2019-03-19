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19.03.2019, 09:15

Четкая работа автоматики корабля SpaceX перед стыковкой: видео

Четкая работа автоматики корабля SpaceX перед стыковкой: видео - Фото
Корабль Crew Dragon (фото — Олег Кононенко, Роскосмос)

В начале весны многоразовый корабль Crew Dragon совершил испытательный полет на МКС и обратно. Посмотрите, как плавно софт ведет его к шлюзу.

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В сети появилось ускоренное видео финальных метров перед стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией, благодаря которому можно отчетливо видеть выверенную работу бортовой автоматики управления и контроля полета. Ролик разместил в Twitter пользователь Cameron Byers.

На кадрах видно аккуратное приближение корабля к стыковочному модулю и работа его корректировочных двигателей (визуальные "пшики" по периметру), которые плавно меняют положение Crew Dragon по отношению к МКС.

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Отметим, что все эти маневры происходят на скорости около 7,6 км/с относительно поверхности Земли.

Отстыковка Crew Dragon:

3 марта 2019 года на МКС прилетел первый в истории пилотируемый корабль частной компании, и успешно вернулся на Землю: это был Сrew Dragon от SpaceX. В тест-полете он был без астронавтов.

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Теги: spacex, космос, crew dragon, стыковка
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