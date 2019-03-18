54 года назад Леонов впервые в мире вышел в космос: VR-ролик 360°

54 года назад, 18 марта 1965 года примерно в полдень по киевскому времени впервые в истории был осуществлен выход человека в открытый космос. Космонавт Алексей Леонов вышел из космического корабля Восход-2 и некоторое время был на расстоянии пяти метров от него.

Выход из корабля в открытое космическое пространство был сопряжен с проблемами: скафандр раздулся, что мешало космонавту вернуться в шлюз. Сделать это удалось, только стравив из скафандра излишнее давление.

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Видео реального выхода в космос (скорость увеличена):

В 1955 году уроженец Кемеровской области РСФСР Леонов окончил военную авиашколу в Кременчуге, а затем отучился у в Чугуевском военном авиаучилище.

В 1960-м его зачислили в первый отряд советских космонавтов, а спустя пять лет, 18-19 марта 1965 года, Леонов вместе с Павлом Беляевым совершил полет в космос, где и вышел из корабля.

В Чугуеве Харьковской области и Кременчуге Полтавской есть улицы, названные в честь Леонова.

Видео: Кinopoisk