Маск показал экстремальный тест теплового экрана Starship: видео

Фото: пресс-служба SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск показал короткое видео испытаний устойчивости теплозащитного экрана для проектируемого космического корабля Starship, который будет защищать его внутреннее пространство от перегрева и, в целом, от сгорания при прохождении плотных слоев атмосферы. Ролик размещен в Twitter.

На стендовом испытании шестигранную плитку разогревали горелками до раскаленного состояния. В светлых пятнах температура была под 1400°C.

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По словам Маска, гексагональная форма наиболее оптимальна для распределения потоков воздуха по всей площади нагревания: она не дает им ускориться в местах стыков и, соответственно, еще больше разогреть щит.

Testing Starship heatshield hex tiles pic.twitter.com/PycE9VthxQ — Elon Musk (@elonmusk) 17 березня 2019 р.

Участки поверхности, которые будут разогреваться больше других, оснастят также испарительными подщитовыми камерам/каналами для более эффективного охлаждения.

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"Транспирационное охлаждение будет добавлено везде, где увидим (во время тест-полета, - ред.) эрозию щита. Starship должен быть готов к полету снова сразу же после приземления. Никакой восстановительный ремонт не нужен", - отметил Маск.

В ноябре 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы. В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Видео: twitter.com/elonmusk