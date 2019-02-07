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07.02.2019, 12:49

Метановый двигатель SpaceX на тестах превысил ожидания: фото

Метановый двигатель SpaceX на тестах превысил ожидания: фото - Фото
Фото: twitter.com/elonmusk

В комментариях Маску задали вопрос, как Raptor остается на месте на тестах, если он настолько мощный. "Телекинез", — невозмутимо ответил глава SpaceX.

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Глава частной американской компании SpaceX Илон Маск заявил, что во время последнего огневого испытания их метаново-кислородный двигатель Raptor развил тягу выше той, на которую рассчитывают создатели новой сверхтяжелой ракеты для межпланетных полетов.

"Raptor достиг уровня мощности, необходимой для (ракеты) Starship и (маршевой ступени) Super Heavy", — рапортовал миллиардер.

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По плану этот двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива должен развивать тягу минимум 170 метрических тонн силы, однако на тесте достигнут показатель в 172 мтс с давлением в камере сгорания около 257 бар.

"Это с использованием теплого топлива. Со сверхохлажденным топливом эта цифра будет еще на 10-20% больше", — доволен Маск.

Зеленоватый оттенок пламени он объяснил испарением с поверхности "ГБО"-агрегата медной пленки.

Финальную версию новой ракеты SpaceX будет двигать 31 такой двигатель.

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Теги: Илон Макс, spacex, ракета, испытание, двигатель, starship, Raptor, Super Heavy
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