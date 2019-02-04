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04.02.2019, 07:47

Маск показал первый запуск двигателя космолета Starship: видео

Маск показал первый запуск двигателя космолета Starship: видео - Фото
Илон Маск (фото - Twitter)

Тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн

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Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship. Соответсвующюю видеозапись он опубликовал в своем Twitter.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

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По данным SpaceX, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии ее планируют увеличить до 250 тонн. В сравнении с Raptor двигатель Merlin 1D для ракет Falcon способен развивать тягу до 82 тонн.

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Теги: Илон Маск, spacex, космос, видео, запуск, ракета, космический корабль, двигатель, starship, Starship Raptor, Raptor
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