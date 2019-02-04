Маск показал первый запуск двигателя космолета Starship: видео

Илон Маск (фото - Twitter)

Американский инженер и основатель компании SpaceX Илон Маск показал первый запуск двигателя Raptor, который будет установлен на космическом корабле Starship. Соответсвующюю видеозапись он опубликовал в своем Twitter.

"Первый запуск двигателя Starship Raptor! Очень горжусь отличной работой команды SpaceX!!", - написал он.

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First firing of Starship Raptor flight engine! So proud of great work by @SpaceX team!! pic.twitter.com/S6aT7Jih4S — Elon Musk (@elonmusk) 4 лютого 2019 р.

По данным SpaceX, тяга двигателя Raptor составляет 200 тонн. В следующей версии ее планируют увеличить до 250 тонн. В сравнении с Raptor двигатель Merlin 1D для ракет Falcon способен развивать тягу до 82 тонн.

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