Выяснилось, что протаранило Луну на скорости 17 км/с: видео

Вспышка на Луне во время затмения спутника Земли в начале 2019 года - результат падения на ее поверхность метеорита весом около 45 кг и габаритами 30-60 см в поперечнике, считают астрономы из Университета Уэльвы и Института астрофизики Андалусии. Их исследование на эту тему опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Метеорит столкнулся с Луной на скорости не менее 61 000 км/ч, полагают ученые. С такой скоростью можно пересечь Украину с запада на восток чуть более чем за минуту.

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При этом на поверхности спутника образовался новый кратер примерно 10-15 метров в диаметре.

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Мощность удара составила около 1,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Этого хватило, чтобы на мгновение разогреть вещество в месте удара до 5400*C и частично его испарить.

Произошло это 21 января 2019 года, причем вспышку заметили многие астрономы-любители, несмотря на ее краткосрочность - примерно 0,28 секунды.

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Место падения - близ Лагранжа "Эйч", сателлитного кратера около останков большого древнего ударного кратера в южной части видимой стороны Луны.

Луна сталкивается с метеоритами чаще, чем Земля, из-за отсутствия атмосферы: космические объекты беспрепятственно долетают до поверхности.

Видео: Deep Sky Dude и RAS