Тест ступени ракеты OmegA со взрывом признали успешным: видео

Northrop Grumman Innovation Systems провела 122-секундный статичный огневой тест первой ступени будущей ракеты-носителя среднего/тяжелого класса OmegA. Несмотря на аномалию в самом его конце, когда произошло разрушение чего-то на торцевом участке ступени, в компании назвали тест "успешным".

Была проверена система карданова подвеса двигателя. Узлы тестировали в режиме, который выходит за рамки номинального.

После слов оператора "open the accumulator enable valve" примерно на 119-й секунде прожига наблюдался разлет обломков.

Тем не менее, в NGIS настаивают: двигатель отработал "номинально", а инцидент - некая проблема с внешней кромкой сопла. "Для того и проводим испытания", - заявили в компании, уточнив, что на график лунной программы "Артемида" происшествие не повлияет, так как у OmegA и SLS - разные сопла.

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Испытание проводили на полигоне в Промонтори, штат Юта, недалеко от Солт-Лейк-Сити.

Другие недавние испытания космической техники: тесты двигателя американско-украинской ракеты Alpha (первый и второй); тест твердотопливного ускорителя GEM-63 для Atlas V и финальный тест двигателя RS-25 для SLS; первый "привязанный прыжок" новой ракеты SpaceX; тест ракеты китайских последователей Маска. Вскоре NASA испытает аварийное спасение корабля Orion.

Украинские инженеры в Днепре тем временем разработали ракету Маяк-3.9S.

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