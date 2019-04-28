В США испытали ступень украинско-американской ракеты: видео

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Тест прошел успешно

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В городе Бриггс (штат Техас, США) состоялся успешный наземный тест двигателя второй ступени украинско-американской ракеты Alpha. Об этом сообщает пресс-служба компании Firefly.

Отмечается, что пройден важный этап в тестировании второй ступени.

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Огневой тест длился ровно 5 минут и был осуществлен на вертикальной тестовой площадке. Длина теста демонстрирует отличные характеристики интегрированной системы (полетная авионика, структуры и системы реактивной тяги) в течение всей запланированной продолжительности миссии этого компонента.

Все системы во время испытания вели себя в пределах номинальных параметров, а проверка систем ступени после завершения теста не показала их наглядных незапланированных повреждений.

4 апреля состоялся первый "привязанный прыжок" новой ракеты SpaceX.

Фото: Firefly

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Теги: ракета, тест, Firefly
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