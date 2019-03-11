Американско-украинская ракета Alpha, яркий тест двигателя: видео

Частная космическая компания Firefly Aerospace провела очередной огневой тест двигателя маршевой ступени будущей ракеты-носителя Alpha. Соответствующее видео размещено в YouTube-канале Укринформа.

60-секундное испытание проводилось в горизонтальном положении и было признано успешным.

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Тест-полет "Альфы" с тремя такими двигателями на первой ступени предварительно планируется на декабрь с площадки базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, однако, как это часто бывает в космонавтике, даты могут сдвинуться.

В 2017 году Firefly Aerospace выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков. Офисы компании расположены в американском Остине и украинском Днепре. Основное производство узлов ракеты сосредоточено в штате Техас, однако частично оборудование разрабатывается и в Украине.

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Alpha - кислородно-керосиновая ракета с двигателями без турбонасоса и частично композитным корпусом. Создается для вывода до 1 тонны груза на низкую околоземную орбиту и до 600 кг - на солнечно-синхронную. По словам разработчиков, ценник запуска будет в районе $15 млн.

Firefly Aerospace также собираются разработать и тяжелую ракету - Beta, которую могут составить из нескольких модернизированных для "сцепки" ракет Alpha. Аналогичный метод применяет, к примеру, SpaceX со своей Falcon Heavy, составленной из трех Falcon 9. "Бету" проектируют для доставки на НОО до 4 тонн груза, и до 3 тонн - на ССО.

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