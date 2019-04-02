В Китае последователи Маска провели тест своей ракеты: видео

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В LinkSpace говорят, что цена первого запуска New Line будет ~$4,5 млн, а повторных - до $2,5 млн. Тест-полет в космос планируется на следующий год.

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27 марта частная космическая компания LinkSpace из Китая провела летные испытания прототипа своей будущей частично многоразовой ракеты NewLine.

Аппарат под название New Line Baby (RLV-T5) стартовал, поднялся над площадкой на высоту 30 метров, около 30 секунд парил, после чего мягко приземлился в полуметре от запланированной точки.

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Тест на полигоне, который напоминал площадку под свалку, прошел успешно, несмотря на порывы ветра до 35 км/ч.

Ранее инженеры LinkSpace уже проводили подобные испытания, но на меньшей высоте:

Компания была основана в 2014 году выпускниками технологических университетов. Они разрабатывают и тестируют двуступенчатую частично многоразовую ракету New Line 1 габаритами 20 х 1,8 м и весом 33 тонны, которая сможет (по задумке) выводить на солнечно-синхронную орбиту (249-550 км) до 200 кг грузов. Маршевая ступень ракеты оснащена четырьмя жидкостно-реактивными двигателями, работающими на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

У пекинской LinkSpace есть другие стартап-конкуренты на этом рынке в Китае: LandSpace, OneSpace и ExPace.

Видео: LinkSpace.cn

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Теги: Китай, космос, ракета, испытание, LinkSpace
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