Америка испытала собственные двигатели для ракет: два видео

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Огневые испытания двигателей RS-25 для сверхтяжелой ракеты закончены после 4 лет тестов. Проверки "боковушек" для Atlas V также близятся к завершению.

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Американская оборонная корпорация Northrop Grumman показал огневой тест разрабатываемого твердотопливного ускорителя GEM-63 (Graphite-Epoxy Motor 63), чья несущая конструкция изготовлена из углепластикового композита.

Сегодняшние испытания проведены для соответствия дополнительным требованиям сертификации ВВС США.

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GEM-63 разрабатывается для замены боковых ускорителей AJ-60A компании Аerojet Rocketdyne для ракеты Atlas V. Новые "боковушки" стоят почти вдвое меньше, чем нынешние, и при этом они более производительны. 

При длине более 20 метров и диаметре около 1,6 м один такой бустер весит 5 тонн, а заправленный - более 49 т, и развивает тягу до 1660 кН.

Кроме того, возможно использование такого ускорителя и на другой создаваемой ракете - OmegА.

"Атлас-5" начнет летать с ними уже в 2020 году, а расширенный вариант GEM-63XL будет использоваться на создаваемой ракете Vulcan.

Кроме того, вчера также был проведен очередной полный 500-секундный тест ракетного двигателя RS-25 на испытательном стенде в космическом центре NASA им. Джона Стенниса.

Такие двигатели весом около 3,4 т и габаритами 4,2 х 2,4 м каждый будут использованы в будущих полетах сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), которую NASA конструирует для межпланетных перемещений, в частности для полета к Марсу.

Использовавшиеся в проекте Space Shuttle узлы модернизировали и вывели на 113-процентную мощность от первоначальной.

По всей видимости, это последнее испытание такого рода: 16 двигателей для четырех будущих миссий SLS проверяли на стенде четыре года.

"Теперь эти двигатели разрешены к использованию для пилотируемых миссий на Луну, чтобы подготовиться к полету на Марс", - рапортовали в NASA.

На каждой ракете SLS будет установлено четыре двигателя. Синхронно они дадут комбинированную тягу более 900 тысяч тонн-сил. Два боковых ускорителя добавят ракете еще более 2,7 млн тс тяги.

Это будет самая мощная из действующих ракет — по крайней мере, до того, как свои новые разработки не представят частники Blue Origin, SpaceХ или государства вроде Китая. Ближайшие аналоги SLS - американская ракета Сатурн-5, используемая в программе Аполло, а также советские Н-1 (все пуски неудачные) и Энергия.

Смотрите также: В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается

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Теги: SLS, Vulcan, Atlas V, nasa, космос, ракета, испытание, двигатель, ускоритель, Northrop Grumman, rs-25, GEM-63
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