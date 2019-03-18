В NASA успокоили сотрудников: Проект сверхтяжелой ракеты остается

Аэрокосмическое управление США не намерено отказываться от "долгоиграющего" проекта своей сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS), которую оно разрабатывает для пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Об этом, комментируя недавний визит в Конгресс США, пишет в своем блоге директор NASA Джеймс Брайденстайн.

13 марта во время сессии вопрос-ответ перед законодателями директор NASA признал очередное отставание работ над SLS от графика, но заверил, что Управление сделает все возможное, чтобы вложиться в сроки. Для этого, пока создается SLS, в NASA могут использовать для запуска Orion-а подходящие по параметрам ракеты частных компаний: одна вынесет пилотируемый корабль на орбиту Земли, а вторая уже оттуда - на траекторию к Луне.

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"Мы изучаем этот подход для ускорения наших усилий по лунной миссии. Оценка (возможности использовать частников, - ред.) продлится не дольше двух недель. Пожалуйста, знайте, что NASA предано делу постройки SLS и полета на ней", - заверил Брайденстайн сотрудников ведомства.

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Он назвал три причины, по которым NASA не закроет проект SLS:

а) запуск двух тяжелых носителей, чтобы отправить "Орион" к Луне - это не оптимальный вариант, который сопряжен с дополнительными рисками;

б) стыковка на орбите пилотируемых аппаратов, чтобы отправить экипаж к Луне, создает дополнительные сложности и риски, которые нежелательны;

в) использование SLS "смягчает" эти проблемы и позволяет отправить людей с грузами к Луне и, в конечном итоге, на Марс, безопаснее и эффективнее, чем с использованием любого временного решения.

NASA собирается отправиться к Луне в 2022 году. SLS должна стать самой мощной в мире из существующих ракет, когда ее достроят.

Брайденстайн не назвал частные компании, которые могут предоставить NASA свои носители, однако из ныне рабочих и планируемых на ближайшее будущее американских ракет у ведомства небольшой выбор: либо Falcon Heavy от SpaceX, либо Delta IV от United Launch Alliance.

Анимация: NASA's Marshall Space Flight Center