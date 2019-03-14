NASA не успевает создать свою тяжелую ракету для полета к Луне

У NASA цейтнот: ведомство не успевает создать сверхтяжелую ракету Space Launch System к запланированной дате тест-полета космического корабля Orion вокруг Луны в июне 2020 года, и потому, вероятно, использует для этого ракету частной компании. Об этом 13 марта во время выступления перед Комитетом по коммерции, науке и транспорту Сената США заявил директор американского Аэрокосмического управления Джеймс Брайденстайн.

"Мы отлично представляем сложность всего проекта и понимаем, что его реализация потребует больше времени. Нужно рассмотреть все варианты, чтобы вложиться в назначенное время запуска в июне 2020 года, включая использование коммерческих ракет", - сказал директор NASA, пошутив, что у ведомства "богатая история" с переносами сроков.

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SLS должна стать самой мощной в мире из существующих ракет, когда ее достроят. NASA собирается использовать ее для отправки астронавтов на корабле "Орион" за пределы орбиты Земли - к Луне, Марсу и далее.

Брайденстайн не назвал частные компании, которые могут предоставить NASA свои носители, однако из ныне рабочих и планируемых на ближайшее будущее американских ракет у ведомства небольшой выбор: либо Falcon Heavy от SpaceX, либо Delta IV от United Launch Alliance, либо New Glenn от Blue Origin, которую впервые запустят не ранее 2021-го.

11 марта директор NASA назвал сроки возвращения людей на Луну. Также речь шла о строительстве нового форпоста человечества в космосе - в 1000 раз дальше от Земли, чем МКС.

Сегодня вечером по киевскому времени на орбитальную станцию на ракете Союз-ФГ летит новая экспедиция из трех человек (информация о запуске и трансляция доступны здесь).

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Примечание: речь Брайденстайна о лунной миссии и SLS - с 22:00 видео.