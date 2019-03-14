В космос на Союзе летит новая экспедиция из 3 человек: трансляция

Сегодня, 14 марта в 21:14 по киевскому времени, на Международную космическую станцию отправятся трое землян — астронавты NASA Кристина Кох и Ник Хейг, а также космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.

Экипаж стартует на корабле Союз МС-12 с площадки "Гагаринский старт" космодрома Байконур в Казахстане.

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Ракета-носитель — Союз-ФГ.

Дублеры — астронавты Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (ESA), и россиянин Александр Скворцов.

Слева направо на первом фото — Хейг, Кох и Овчинин:

Менее чем через шесть часов троица прибудет к МКС и закрепится на ней (ориентировочно в 04:07 утра по Киеву) посредством стыковочно-грузового модуля "Рассвет". С этого момента все шестеро человек на станции получают новый статус — экспедиция №59. В четвертый раз в истории на борту будут одновременно две женщины.

Примерно в 05:30 утра шлюзы между Союзом МС-12 и "атмосферой" (внутреннее герметичное пространство МКС) будут открыты, и резиденты станции поприветствуют новоприбывших.

Запуск и стыковка будут выглядеть примерно так (нажмите, чтобы увеличить):

Все эти моменты — запуск, выведение корабля на траекторию к МКС, стыковка и приветствие — будут показаны в прямой трансляции.

Сейчас на орбите работает 58-я экспедиция в составе 49-летнего Давида Сен-Жака (Канада), 54-летнего командира Олега Кононенко (Роскосмос) и 39-летней Энн Макклейн (NASA):

У всех четверых астронавтов Запада запланированы дебютные выходы в космос.

22 марта Макклейн и Хейг начнут снаружи МКС совершенствовать ее энергосистему, а 29 марта впервые в истории на борт ступит исключительно женская команда — Макклейн и Кох, которая завершит эту работу. Затем 8 апреля Хейг и Сен-Жак выйдут в скафандрах устанавливать платформу для будущих научных экспериментов.

Напомним, 11 октября прошлого года Овчинин и Хейг не долетели до МКС: на второй минуте после старта на ракете Союз-ФГ произошла неудачная отстыковка маршевой ступени. Несколько минут спустя экипаж при помощи системы аварийного спасения безопасно приземлился.

Момент аварии:

В начале декабря на МКС прибыли Макклейн, Сен-Жак и Кононенко.

С учетом осенней аварии у 47-летнего Овчинина это будет третий полёт в космос (пробыл в космосе 172 дня), у 40-летнего Хейга — второй. У 40-летней Кох это дебют.

За жизнью на МКС можно следить в Twitter текущей экспедиции.

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3 марта 2019 года на МКС прилетел первый в истории пилотируемый корабль частной компании, и успешно вернулся на Землю: это был Сrew Dragon от SpaceX. В тест-полете он был без астронавтов.

Хейг, Пармитано, Морган и Кох смотрят запуск Crew Dragon:

Кроме того, 9 марта было 85 лет со дня рождения Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года он совершил первый в истории человечества 108-минутный полет в космос.