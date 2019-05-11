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11.05.2019, 08:46

SpaceX повредили капсулу для экипажа: плохо сработали парашюты

SpaceX повредили капсулу для экипажа: плохо сработали парашюты - Фото
Фото: teslarati.com

Речь идет об испытаниях парашютной системы в апреле. Таким образом, ранее планировавшийся на июль первый пилотируемый полет SpaceX явно откладывается.

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В прошлом месяце испытание парашютной системы космического корабля Crew Dragon компании SpaceX завершилось "не в соответствии с планом". Об этом на днях заявили в NASA во время докладов в комитете по науке Палаты представителей США, пишет ArsTechnica.

Когда член Республиканской партии Мо Брукс задал чиновникам NASA вопрос о тестах этой системы в апреле в районе высохшего озера Деламар в Неваде, почему о нем не было никакой публичной информации, замдиректора Управления по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер ответил: "Испытания завершились неудовлетворительно".

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"Нам не удалось добиться результатов, на которые мы рассчитывали, - сказал он. - Но полученные данные позволят нам внести нужные коррективы в конструкцию".

Как выяснилось, один из парашютов во время  теста специально "не раскрылся", и три оставшихся не смогли в нужной степени замедлить падение капсулы для экипажа: она столкнулась с грунтом на большей скорости, чем можно для ее конструкции, и была повреждена.

В SpaceX и NASA пока не могут точно сказать, в чем неполадка.

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Теги: spacex, авария, космос, парашют, crew dragon
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