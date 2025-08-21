Россия массированно атаковала Украину крылатыми ракетами

Оккупанты устроили новую комбинированную атаку. Летели "шахеды" вперемешку с "Кинжалами" и другими ракетами

Истребитель МиГ-31К и ракета Кинжал (Фото: EPA)

С ночи на 21 августа и рано утром Россия комбинированно атаковала Украину, запуская беспилотники и ракеты. В частности, под ударом оказались западные регионы.

Группы "шахедов" россияне запустили по Украине с вечера 20 августа – и по состоянию на утро они продолжают фиксироваться в воздушном пространстве.

В 02:49 Воздушные силы сообщили о взлете МиГ-31К, который является носителем "Кинжалов". Позже фиксировались пуски ракет, в основном – курсом на запад.

Также некоторые крылатые ракеты летели в сторону Одесской области.

Приближенный к ВСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк также писал о пусках с бортов ТУ-95МС. Кроме того, с моря летели "Калибры".

В городе Мукачево на Закарпатье произошел удар по территории одного из предприятий, сообщил городской совет. Возник пожар, людей призвали плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в 05:25 написал о взрывах, а затем – о том, что враг атаковал областной центр.

Враг нанес два удара по городу. Есть повреждения на нескольких объектах промышленной инфраструктуры.

Взрывной волной повреждены и дома рядом – у них выбиты окна. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Суспильне сообщало о взрывах во Львове.

После 06:00 начались отбои воздушной тревоги.