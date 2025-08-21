Росія масовано атакувала Україну крилатими ракетами
З ночі проти 21 серпня і рано-вранці Росія комбіновано атакувала Україну, запускаючи безпілотники й ракети. Зокрема, під ударом опинилися західні регіони.
Групи "шахедів" росіяни запустили по Україні з вечора 20 серпня – і станом на ранок вони продовжують фіксуватись у повітряному просторі.
О 02:49 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Згодом фіксувалися пуски ракет, здебільшого – курсом на захід.
Також деякі крилаті ракети летіли в бік Одещини.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк також писав про пуски з бортів ТУ-95МС. Окрім того, з моря летіли "Калібри".
У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
Очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров о 05:25 написав про вибухи, а згодом – про те, що ворог атакував обласний центр.
Ворог завдав два удари по місту. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури.
Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч – у них вибиті вікна. Попередньо, минулося без постраждалих.
Суспільне повідомляло про вибухи у Львові.
Після 06:00 почалися відбої повітряної тривоги.
- Минулої ночі, з 19 на 20 серпня, під час російського повітряного нальоту постраждала газорозподільна станція на півдні України.
