Садовый о "мусорной проблеме": В Польше все отвечают в духе "негодяй, но наш"

Андрей Садовый (Фото: пресс-служба Львовского горсовета)

Польская компания, которая выиграла тендер на строительство мусороперерабатывающего завода, сейчас искусственно создает проблемы. Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, польская сторона имеет иллюзию, что если будет долго строить, то заработает больше денег. Хотя уже получила от общины 28 млн евро.

"Есть контракт, они его нарушили, мы сейчас имеем с ними судебную тяжбу. Это беспрецедентная вещь. Я писал письмо премьеру Туску, я говорил об этом с главой МИД Сикорским, с другими коллегами из Польши. Все отвечают в духе "негодяй, но наш". Дай Бог, чтобы Украина так защищала свой бизнес, как другие страны", – отметил Садовый.

По его словам, "работа делается", хотя и не так быстро, как бы того хотелось. Сейчас основная часть мусороперерабатывающего завода уже построена, оборудование завезено. Остается электрическая часть и вспомогательные вещи.

Садовый считает, что удастся найти ответы на все сложные вопросы, но репутация польского бизнеса пострадает очень серьезно.

"Я об этом несколько раз говорил на международных встречах: когда польские инвесторы будут намерены участвовать в восстановлении Украины, мы им будем показывать этот кейс Control Process – компании, которая за средства города во время войны не смогла организовать качественную работу в сроки, о которых мы договорились", – резюмировал мэр Львова.