Садовый о "мусорной проблеме": В Польше все отвечают в духе "негодяй, но наш"
Польская компания, которая выиграла тендер на строительство мусороперерабатывающего завода, сейчас искусственно создает проблемы. Об этом в интервью LIGA.net заявил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, польская сторона имеет иллюзию, что если будет долго строить, то заработает больше денег. Хотя уже получила от общины 28 млн евро.
"Есть контракт, они его нарушили, мы сейчас имеем с ними судебную тяжбу. Это беспрецедентная вещь. Я писал письмо премьеру Туску, я говорил об этом с главой МИД Сикорским, с другими коллегами из Польши. Все отвечают в духе "негодяй, но наш". Дай Бог, чтобы Украина так защищала свой бизнес, как другие страны", – отметил Садовый.
По его словам, "работа делается", хотя и не так быстро, как бы того хотелось. Сейчас основная часть мусороперерабатывающего завода уже построена, оборудование завезено. Остается электрическая часть и вспомогательные вещи.
Садовый считает, что удастся найти ответы на все сложные вопросы, но репутация польского бизнеса пострадает очень серьезно.
"Я об этом несколько раз говорил на международных встречах: когда польские инвесторы будут намерены участвовать в восстановлении Украины, мы им будем показывать этот кейс Control Process – компании, которая за средства города во время войны не смогла организовать качественную работу в сроки, о которых мы договорились", – резюмировал мэр Львова.
- В течение 60 лет мусор из Львова возили на Грибовицкую свалку, которая имеет площадь более 33 га, является третьей по величине в Европе и была одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды на территории Львовской области.
- После пожара на свалке в 2016 году был разработан проект комплексного обращения с твердыми бытовыми отходами.
- Мусороперерабатывающий завод будет располагаться на северо-восточной окраине Львова (улица Пластовая, 13) рядом с очистными сооружениями города. Он должен перерабатывать 250 000 тонн отходов в год – столько, сколько собирают во Львове. При необходимости мощность можно будет нарастить. Предприятие будет не только заниматься сортировкой, но и производить твердое вторичное топливо из отходов (RDF-топливо).
- В июне 2025 года Садовый пожаловался на польского подрядчика и заявил, что тот – самый сложный за все время.
